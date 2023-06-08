Мантуров не ждет допуска российских специалистов к поврежденной части аммиакопровода

По его словам, российская сторона создает в порту Тамани собственную инфраструктуру для отгрузки аммиака

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские специалисты не имеют доступа к поврежденной части аммиакопровода "Тольятти-Одесса", не предвидится его и в ближайшей перспективе, считает вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Он сказал это журналистам в Сочи в кулуарах Евразийского конгресса.

"Что касается поставки российского аммиака, он уже год, как вы знаете, через аммиакопровод не поставляется, поэтому действительно одно из направлений, которое было учтено в нашем предложении - это обеспечение бесперебойной поставки аммиака через аммиакопровод "Тольятти - Одесса". Но как вы сами понимаете ни в течение года, ни теперь, в ближайшее время, потому что доступа для восстановления и ремонта на сегодняшний день нет. Тем более, что за это отвечает украинская сторона, и не предвидится", - сказал чиновник.

По словам Мантурова, российская сторона "пошла немножко другим путем" - организации терминала в Тамани. Сам вице-премьер недавно был там с инспекцией и убедился, что строительство терминала по отгрузке аммиака идет в соответствии со установленными сроками.

"Рассчитываем до конца текущего года обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей", - сказал вице-премьер.

По его словам, "российская железная дорога обеспечит перевозку из Тольятти до Темрюка, до Тамани железнодорожными цистернами данной продукции для последующего экспорта через загрузку на специальные транспортные суда по перевозке аммиака".

"Я иллюзий никаких не строю. Мы исходим из того, что у нас будет собственная инфраструктура для поставки, отгрузки аммиака", - подчеркнул Мантуров.

"Если произойдет чудо и украинская сторона его (аммиакопровод) восстановит, мы проверим давление и убедимся в том, что нет утечек, он может рассматриваться (для экспорта аммиака), но на сегодняшний день, по предварительным данным, даже если завтра зайти на восстановительные работы, это займет порядка трех месяцев. То, что мы слышали предварительно от украинской стороны", - сказал вице-премьер.

"Это не безопасно с их точки зрения, когда это может произойти, сказать не могу", - заключил Мантуров.

О взрыве и разгерметизации аммиакопровода на территории Харьковской области 7 июня сообщило российское Минобороны. На Смоленской площади случившееся назвали "ударом по зерновой сделки": Москва добивается возобновления поставок аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" в рамках этих международных договоренностей.

В компании "Трансаммиак", управляющей российской частью аммиакопровода, заявили, что эта часть трубы "надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб предприятия".