Нидерланды планируют закупить десятки танков Leopard 1 для Украины

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нидерланды хотели бы приобрести десятки танков Leopard 1 для последующих поставок Украине, сообщают в четверг западные СМИ.

При этом нидерландские власти планируют купить танки у швейцарской компании, но такая сделка потребует одобрение правительства Швейцарии.

Немецкие танки Leopard 1 производили в 1965 - 1984 годы. Состояли на вооружении бундесвера до 2010 года, их сменил Leopard 2. До сих пор состоят на вооружении ряда стран.

В мае комиссия Совета кантонов Федерального собрания (парламента) Швейцарии выступила за ослабление экспортного контроля на произведенную в конфедерации военную технику. По данным швейцарских СМИ, речь идет о разрешении третьим странам реэкспортировать такое вооружение.

Аналогичная комиссия по вопросам безопасности другой палаты швейцарского парламента - Национального совета - выразила такую же позицию еще в январе этого года.

Теперь, как ожидается, данную меру рассмотрит парламент в полном составе. Планируется, что это произойдет в июне. Однако глава комиссии по вопросам безопасности Совета кантонов Вернер Зальцманн указал, что даже в случае принятия таких ослаблений, они не вступят в действие до марта 2024 года.

Швейцарские СМИ отмечают, что ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Дания, Испания, хотели перенаправить на Украину приобретенную военную технику швейцарского производства, однако Берн отказывал им, ссылаясь на закрепленную в конституции страны политику нейтралитета, которая, в частности, запрещает передачу оружия в зону активных боевых действий.