Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Финляндию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава госдепартамента США Энтони Блинкен прибыл в четверг вечером в финскую столицу Хельсинки.

Как ожидается, в пятницу Блинкен встретится с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто и уходящим премьер-министром Санной Марин, сообщил портал Yle.

Он также встретится с финскими лидерами и выступит с программной речью о ситуации с безопасностью в Европе, рассмотрит вопросы членства Финляндии в НАТО и вступления в альянс Швеции.

Ранее на этой неделе Блинкен посетил Осло в Норвегии и Лулео в Швеции.

В Осло он принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в рамках подготовки к предстоящему саммиту альянса в Вильнюсе.

Ожидается, что на саммите в Литве в июле будут обсуждаться вступление в НАТО Швеции и будущие инвестиции государств-членов в оборону.