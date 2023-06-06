Министр обороны Швеции рассчитывает на вступление страны в НАТО до саммита в июле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Швеция стремится завершить процесс присоединения к НАТО до июльского саммита альянса в Вильнюсе, заявил министр обороны страны Пол Юнсон. Об этом сообщает АР.

Министр назвал главным приоритетом правительства скорейшее вступление в НАТО.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения. Кроме того, он сообщил о создании постоянного механизма НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.

Турция пока блокирует вступление Швеции в альянс. Претензии Анкары касаются позиции Стокгольма по поводу курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими. Анкара добивается более жестких действий от шведских властей против курдов.

Венгрия тоже пока не ратифицировала вступление Швеции в НАТО.