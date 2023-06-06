Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Министр обороны Швеции рассчитывает на вступление страны в НАТО до саммита в июле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Швеция стремится завершить процесс присоединения к НАТО до июльского саммита альянса в Вильнюсе, заявил министр обороны страны Пол Юнсон. Об этом сообщает АР.

Министр назвал главным приоритетом правительства скорейшее вступление в НАТО.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения. Кроме того, он сообщил о создании постоянного механизма НАТО и Турции для обсуждения шведской кандидатуры. Ближайшее заседание в рамках этого механизма запланировано на 12 июня.

Турция пока блокирует вступление Швеции в альянс. Претензии Анкары касаются позиции Стокгольма по поводу курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими. Анкара добивается более жестких действий от шведских властей против курдов.

Венгрия тоже пока не ратифицировала вступление Швеции в НАТО.

Йенс Столтенберг НАТО Швеция Турция Пол Юнсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шойгу заявил о предпринятых за трое суток попытках наступления ВСУ на разных направлениях

Военная операция на Украине

С затопленных территорий за Каховской ГЭС вывезли около 900 человек

Число участников протестов против пенсионной реформы во Франции снижается

Число участников протестов против пенсионной реформы во Франции снижается

В РСТ не ждут последствий из-за запрета двум самолетам Southwind Airlines летать в Россию

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода в Днепре поднялась на 10 м

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" не видят угрозы для ЗАЭС из-за повреждения Каховской ГЭС

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });