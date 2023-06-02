Глава ФРБ Филадельфии допустил, что ФРС может пропустить повышение ставки в июне

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) близка к моменту, когда сможет остановить подъем базовой процентной ставки, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.

"Я полагаю, что мы близки к той точке, когда мы сможем сохранять ставки на прежнем уровне, позволяя монетарной политике работать на постепенный возврат инфляции к целевому показателю ФРС", - заявил Харкер в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) в четверг.

Харкер повторил слова, сказанные им ранее на этой неделе, о том, что он предпочел бы не повышать ставку на июньском заседании, хотя считает, что Федрезерву придется вновь повысить ее позднее.

"Я думаю, нам следует пропустить повышение ставки по крайней мере на июньском заседании. Мы можем позволить некоторым проблемам разрешиться самим собой, по крайней мере в той степени, в какой это возможно, до того, как мы начнем обсуждать следующий подъем ставки", - заявил Харкер.

Харкер в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Ранее мнение о том, что Федрезерв может пропустить подъем ставки на июньском заседании высказал также член совета управляющих ФРС Филип Джефферсон, отмечает Market Watch.