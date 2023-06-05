Директор-распорядитель МВФ ожидает дальнейшего повышения ставки ФРС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Темпы банковского кредитования в США снижаются не так быстро, чтобы Федеральная резервная система отказалась от ужесточения денежно-кредитной политики, заявила CNBC директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Существенного замедления в кредитовании еще не происходит, - сказала она. - Замедление есть, но не такого масштаба, чтобы ФРС отступила".

"Не могу не отметить, что конъюнктура исключительно неопределенная, - добавила глава МВФ. - Поэтому следите за тенденциями и проявляйте гибкость, подстраивайтесь, если они изменятся".

Учитывая сильную статистику по американскому рынку труда, ФРС может продолжить повышение процентных ставок, считает Георгиева.

"Давление со стороны роста доходов и сохранения безработицы на крайне низком уровне означает, что ФРС придется сохранить курс и, возможно, как мы думаем, приложить еще немного усилий", - прокомментировала она ситуацию.

По прогнозам Георгиевой, в случае дальнейшего повышения ставок безработица в США может достичь 4,5%.

Как стало известно 2 июня, количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тысяч, а безработица выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц. Стоимость рабочей силы в первом квартале подскочила на 4,2%.