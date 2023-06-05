Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Директор-распорядитель МВФ ожидает дальнейшего повышения ставки ФРС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Темпы банковского кредитования в США снижаются не так быстро, чтобы Федеральная резервная система отказалась от ужесточения денежно-кредитной политики, заявила CNBC директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Существенного замедления в кредитовании еще не происходит, - сказала она. - Замедление есть, но не такого масштаба, чтобы ФРС отступила".

"Не могу не отметить, что конъюнктура исключительно неопределенная, - добавила глава МВФ. - Поэтому следите за тенденциями и проявляйте гибкость, подстраивайтесь, если они изменятся".

Учитывая сильную статистику по американскому рынку труда, ФРС может продолжить повышение процентных ставок, считает Георгиева.

"Давление со стороны роста доходов и сохранения безработицы на крайне низком уровне означает, что ФРС придется сохранить курс и, возможно, как мы думаем, приложить еще немного усилий", - прокомментировала она ситуацию.

По прогнозам Георгиевой, в случае дальнейшего повышения ставок безработица в США может достичь 4,5%.

Как стало известно 2 июня, количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 339 тысяч, а безработица выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц. Стоимость рабочей силы в первом квартале подскочила на 4,2%.

Кристалина Георгиева МВФ США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network

Акции Polymetal подешевели на 5,1% на корпоративных новостях

Для банков введут комиссию за аутентификацию клиентов через СМС при онлайн-оплате

Для банков введут комиссию за аутентификацию клиентов через СМС при онлайн-оплате

Новый глава "АЛРОСА" не исключил возможной диверсификации

Новый глава "АЛРОСА" не исключил возможной диверсификации

Brent подорожала до $77,09 за баррель на решении ОПЕК+

ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. Обобщение

ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. Обобщение

Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с

Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });