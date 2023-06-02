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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Япония в мае сократила импорт СПГ до минимума более чем за 20 лет

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Импорт сжиженного природного газа Японией в мае снизился до минимального уровня более чем за 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальную статистику и данные о движении танкеров.

Меры экономии электроэнергии и увеличение ее выработки за счет АЭС сокращают потребности страны в ископаемом топливе, отмечает агентство.

Объем импорта СПГ Японией в мае составил порядка 4 млн тонн, что на 30% ниже, чем годом ранее и является минимумом по крайней мере с 2002 года. При этом газохранилища в стране настолько заполнены, что в прошлом месяце импортеры даже перепродавали партии СПГ.

Правительство Японии призвало домохозяйства и бизнес экономить электроэнергию после прошлогоднего энергетического кризиса, который привел к перегрузке сети, риску отключений и росту счетов за коммунальные услуги.

Снижение цен на СПГ и уголь в последние месяцы помогло местным производителям электроэнергии сократить расходы, что ослабило давление на розничные цены. "Потребление электричества в Японии в данный момент столь же низкое, как на пике пандемии COVID-19 в мае 2020 года", - отмечает главный аналитик по СПГ-сектору ICIS Йоахим Моксон.

Снижение закупок Японией, которая является крупнейшим мировым потребителем СПГ, помогает ослабить дефицит на мировом рынке.

Япония
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