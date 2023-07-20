Падение японского импорта СПГ в июне достигло максимальных с начала года 22%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Япония в июне 2023 года импортировала 4,53 млн тонн сжиженного природного газа, что на 22% ниже, чем в июне 2022 года, сообщает министерство финансов страны.

Июньское падение импорта - наиболее глубокое с начала года.

За первое полугодие Япония импортировала 32,622 млн тонн СПГ, что на 13% меньше, чем за январь-июнь 2022 года (37,537 млн т).

Поставки СПГ из России в июне 2023 года составили 485 тыс. тонн по сравнению с 617 тыс. тонн годом ранее. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Средняя цена импорта СПГ в июне сложилась на уровне $452 за тысячу кубометров, что значительно превышает котировки спотового рынка. Индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в июне был около $400 за тысячу кубометров.

Меры экономии электроэнергии и увеличение ее выработки за счет АЭС сокращают потребности страны в ископаемом топливе. Снижение закупок Японией, которая является крупнейшим мировым потребителем СПГ, оказывает давление на цены на мировом рынке.