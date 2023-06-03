Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Грузовой корабль Cargo Dragon стартует к МКС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить в 12:35 по времени Восточного побережья США (19:35 мск) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС должна состояться 5 июня.

Он доставит на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже восьмой полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 будет проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по март 2023 года компания SpaceX осуществила 27 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

NASA SpaceX Cargo Dragon МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Прага потребует плату за недвижимость, которую российская сторона использует не по назначению

Прага потребует плату за недвижимость, которую российская сторона использует не по назначению

Что произошло за день: пятница, 2 июня

Десятки человек погибли в железнодорожной катастрофе на востоке Индии

Financial Times сообщила о тайном визите директора ЦРУ в Китай

Financial Times сообщила о тайном визите директора ЦРУ в Китай

Гладков сообщил об обстреле трех районов Белгородской области

Глава Минэнерго Казахстана посоветовал не надеяться на дешевый газ в случае его импорта из РФ

Глава Минэнерго Казахстана посоветовал не надеяться на дешевый газ в случае его импорта из РФ

Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана на выборах президента Турции

Орбан заявил, что молился за победу Эрдогана на выборах президента Турции

Финляндия планирует продлить ограничения на въезд для российских туристов

АР сообщило о планах США предложить России новую систему контроля за ядерным оружием

АР сообщило о планах США предложить России новую систему контроля за ядерным оружием

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не считает Россию своим врагом

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не считает Россию своим врагом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });