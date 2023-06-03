Грузовой корабль Cargo Dragon стартует к МКС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить в 12:35 по времени Восточного побережья США (19:35 мск) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС должна состояться 5 июня.

Он доставит на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже восьмой полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 будет проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по март 2023 года компания SpaceX осуществила 27 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.