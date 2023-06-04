SpaceX в воскресенье запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, отложенный накануне на сутки из-за непогоды, планируется осуществить в 12:12 по времени Восточного побережья США (19:12 мск) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС должна состояться 6 июня.

Он доставит на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.