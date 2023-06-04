Экипаж корабля "Шэньчжоу-15" вернулся на Землю с орбитальной станции Китая

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с экипажем из трех тайконавтов в воскресенье успешно приземлился после многочасового полета с национальной орбитальной станции "Тяньгун", следует из трансляции Центрального телевидения Китая (CCTV).

Посадочный модуль приземлился на полигоне "Дунфэн", расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в 06:34 по местному времени (01:34 мск). Позднее спасатели извлекли из спускаемой капсулы членов приземлившегося экипажа.

Спустя 9 часов автономного полета на Землю вернулись тайконавты - Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на станцию в ноябре прошлого года и проработали на ней шесть месяцев.

После отбытия экипажа миссии "Шэньчжоу-15" на станции остался работать экипаж корабля "Шэньчжоу-16", который прибыл в орбитальную лабораторию 30 мая. В его состав входят Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао (специалист по полезной нагрузке) и Чжу Янчжу (бортинженер), они проведут на станции пять месяцев.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.