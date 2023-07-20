Китайские тайконавты провели 8 часов в открытом космосе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты Цзин Хайпэн и Чжу Янчжу провели успешный выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

На станции им ассистировал третий член экипажа - Гуй Хайчао.

Этот выход в открытый космос стал первым для действующего экипажа станции.

Экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-16" прибыл на станцию 30 мая. В его состав входят Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао (специалист по полезной нагрузке) и Чжу Янчжу (бортинженер).

Настоящая миссия стала пятой по счёту экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". По плану миссии, тайконавты должны провести множество научных и технических экспериментов и тестов, а также совершить несколько выходов в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.