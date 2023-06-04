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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Суэцкий канал разблокирован после поломки танкера

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Египетским властям удалось восстановить движение судов по Суэцкому каналу после произошедшей в воскресенье поломки на следовавшем по нему нефтяном танкере, сообщает Associated Press.

Судно Seavigour, следуя по наиболее узкой части канала, потеряло ход из-за технической неисправности. Это вынудило на время остановиться еще восемь судов, шедших следом.

В конце концов, танкер отбуксировали в более широкую часть Суэцкого канала. Теперь экипаж занимается ремонтом судна.

Администрация Суэцкого канала, со своей стороны, заверила, что в настоящее время движение судов проводится в штатном режиме.

Египет Суэцкий канал
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