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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Суэцком канале устранили последствия столкновения газовоза и танкера

Движение по каналу восстановят через несколько часов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Последствия столкновения двух танкеров в Суэцком канале устранены, движение будет восстановлено в ближайшие несколько часов, заявил через сайт администрации канала (SCA) ее руководитель адмирал Осама Раби.

"Мы немедленно устранили неисправности, возникшие у газовоза и танкера во время их следования через канал, и в ближайшие часы навигация в обоих направлениях будет восстановлена", - говорится в заявлении.

Ранним утром танкер СПГ BW LESMES и танкер BURRI соприкоснулись, так как идущий впереди BW LESMES внезапно остановился на отметке в 144 км из-за технической неполадки, которая привела к потере управления.

Буксиры SCA "успешно справились с аварийной навигационной ситуацией", отбуксировав с водных путей BW LESMES. Буксировка BURRI, экипаж которого сообщил о внезапной неисправности рулевого управления, продолжается. Движение будет восстановлено, когда танкер BURRI будет отбуксирован за пределы судоходного водного пути.

Отмечается, что ни одно из судов серьезно не пострадало, и не произошло никаких инцидентов, которые могли бы привести к загрязнению окружающей среды.

Суэцкий канал Осама Раби Египет
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