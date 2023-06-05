Советник президента США убежден, что встреча Байдена и Си Цзиньпина однажды состоится

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь встретятся, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

"Я надеюсь, что мы увидим, как американские официальные лица в ближайшие месяцы на высоком уровне начнут взаимодействовать со своими китайскими коллегами, чтобы продолжить эту работу (над восстановлением отношений двух стран - ИФ). И затем, в какой-то момент, мы увидим, как президент Байден и председатель Си Цзиньпин снова встретятся", - сказал Салливан.

"Нет ничего несовместимого, с одной стороны, с активной конкуренцией в важных областях экономики и технологий, а также с обеспечением того, чтобы эта конкуренция не переросла в конфликт или конфронтацию. Таково твердое убеждение президента Байдена", - отметил он.

Замечания советника американского лидера прозвучали на фоне напряженных отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

Как сообщалось, в минувшие выходные Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США обвинило Китай в небезопасных маневрах китайского эсминца перед американским кораблем в Тайванском проливе.

В свою очередь, министр обороны КНР Ли Шанфу, находящийся в Сингапуре на азиатской конференции по безопасности ("Диалог Шангри-ла"), в ответ на вопрос об инциденте заявил, что американские корабли находились в Тайванском проливе "не для невинного прохода, а для провокации".

По его словам, военно-морское присутствие США в проливе является примером того, как Вашингтон создает хаос в регионе.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что обеспокоен нежеланием Китая работать над совершенствованием механизма связей по военной линии во избежание конфликтов и кризисов.

Как сообщалось, китайская сторона отклонила американское предложение о встрече министров обороны двух стран "на полях" форума. Одной из причин, как считают наблюдатели, является то, что глава Минобороны КНР находится под американскими санкциями.

Контакты между Вашингтоном и Пекином сократились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого инцидента американский госсекретарь Энтони Блинкен отменил запланированные на 5-6 февраля переговоры в Китае.

Дальнейшее охлаждение отношений между странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Это, считают эксперты, также является одной из причин, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином.

При этом глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее в мае, что Соединенные Штаты своей политикой в отношении Китая подорвали позитивные шаги, направленные на развитие отношений между странами, нарушив договоренности, достигнутые Си Цзиньпином и Байденом в ходе встречи на Бали в ноябре 2022 года.