Financial Times сообщила о тайном визите директора ЦРУ в Китай

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс в мае в обстановке секретности побывал в Китае и заявил представителям разведки КНР о важности обеспечивать каналы связи между разведслужбами двух стран, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на источники.

"В прошлом месяце директор Бернс ездил в Пекин, где он встретился с китайскими коллегами и отметил важность поддержания открытых каналов коммуникации по линии разведслужб", - заявил изданию неназванный представитель властей США.

В Белом доме и ЦРУ эту информацию подтвердить отказались.

10-11 мая в Вене состоялась встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Белый дом не объявлял об этих переговорах вплоть до их завершения. Впоследствии, по информации американской стороны, Салливан и Ван И договорились сохранять "этот важный стратегический канал коммуникаций".

Financial Times напоминает, что американская администрация ранее неоднократно поручала Бернсу дипломатические миссии деликатного характера за рубежом.

Несколько человек, знакомых с ситуацией, также заявили, что в прошлом году президент США Джо Байден поручил Бернсу отговорить тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не совершать в августе 2022 года визит на Тайвань.

В последнее время представители американских властей неоднократно говорили о необходимости для США и КНР поддерживать контакты, в том числе по военной линии.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal сообщала, что Китай отклонил предложение Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре, который пройдет 2-4 июня.

Контакты между двумя странами по военной линии были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону.