Глава Diageo досрочно покинул пост по состоянию здоровья

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британский производитель алкоголя Diageo PLC назначил главного операционного директора Дебру Крю исполняющей обязанности главы компании, говорится в пресс-релизе Diageo.

Крю станет полноправным главным управляющим директором и войдет в состав совета директоров 1 июля.

Предыдущий CEO Айван Менезис должен был покинуть свой пост 30 июня, однако столкнулся с осложнениями после экстренной операции в связи с язвой желудка. В тот же день Менезис, как и сообщалось ранее, уйдет из совета директоров.

Крю занимала должность COO с октября 2022 года, а с апреля 2019 года по июль 2020 года уже была неисполнительным членом СД. Также она работала в PepsiCo, Kraft Foods, Nestle S.A. и Mars Inc.

Менезис начал работать в Diageo в 1997 году и возглавлял ее с июля 2013 года. Он был исполнительным членом совета директоров с июня 2012 года.

Акции Diageo дешевеют на 0,1% на торгах в понедельник. Индекс FTSE 100 растет на 0,4%.