Умер бывший руководитель Diageo сэр Айван Менезис

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор британского производителя алкоголя Diageo PLC сэр Айван Менезис умер после непродолжительной болезни, сообщила компания. Ему было 63 года.

"Сегодня очень грустный день, - отметил председатель совета директоров Diageo Хавьер Ферран. - Айван, безусловно, был одним из лучших лидеров своего поколения. Он был с Diageo, когда компания только создавалась, и за 25 лет превратил ее в одного из самых уважаемых представителей потребительской отрасли, с которым немногие сравнятся по результатам и уровню доверия".

Ранее сообщалось, что у Менезиса начались осложнения после экстренной операции в связи с язвой желудка. Главный операционный директор Дебра Крю должна была заменить его на посту руководителя и в совете директоров Diageo с 1 июля, но была назначена исполняющей обязанности CEO уже 5 июня.