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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Уровень запасов газа в хранилищах Европы приближается к 70%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен к 1 ноября заполнить свои газохранилища на 90%, уже обеспечено почти 70%, заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Он напомнил, что в 2022 году ЕК ставила цель к 1 ноября в 80% объема газохранилищ, а добилась заполнения на 95%.

Кроме того, Макфи со ссылкой на интервью заместителя председателя ЕК Мароша Шефчовича газете Financial Times подтвердил, что Еврокомиссия "изучает, могут ли и каким образом гарантии, выданные государственными учреждениями, способствовать получению доступа к хранилищам природного газа на Украине для европейских стран".

Еврокомиссия Тим Макфи Евросоюз Украина Марош Шефчович
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