Газохранилища Евросоюза заполнены почти на 90%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - - Евросоюз приблизился к своей цели заполнить хранилища газа в государствах ЕС на 90% к 1 ноября, заявил на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакер.

"Сегодня мы уже достигли 89,89%", - сказал он.

По его словам, для ЕК важно выполнить это обязательство по уровню заполнения хранилищ, и она на верном пути.

О намерении Евросоюза к 1 ноября заполнить свои газохранилища на 90% объявил в начале июня другой представитель ЕК Тим Макфи. Он напомнил тогда, что в 2022 году Еврокомиссия ставила цель заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября, а добилась заполнения на 95%.