Tesla в мае увеличила в 2,4 раза поставки электромобилей с завода в Шанхае

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla в мае поставила с шанхайского завода 77 695 электромобилей, что в 2,4 раза (на 142%) больше показателя за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

Такой резкий прирост обусловлен тем, что весной 2022 года производство на предприятии приостанавливалось из-за локдауна, отмечают эксперты. В апреле этого года поставки с завода составили 75 482 электромобиля.

Шанхайский завод Tesla по итогам 2022 года поставил 710 тыс. электромобилей, что на 48% превзошло показатель предыдущего года. Предприятие было основано в 2019 году.