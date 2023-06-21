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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Tesla намерена начать деятельность в Индии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американская Tesla планирует начать деятельность в Индии, заявил глава производителя электромобилей Илон Маск.

Маск уверен, что компания придет в Индию "настолько скоро, насколько это в человеческих силах". "Надеюсь, мы сможем анонсировать что-то в не очень далеком будущем", - приводит Barron's слова топ-менеджера по итогам его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Йорке.

Теперь вероятность того, что следующий завод Tesla появится в Индии, еще выше, допускает издание. Маск намерен посетить страну в следующем году, а в мае назвал ее интересным вариантом для организации производства. Компания намерена выбрать место размещения нового завода до конца года.

Tesla располагает заводами в США, Германии и Китае и подтвердила планы строительства еще одного объекта в Мексике.

Акции автопроизводителя дорожают на 1,3% на премаркете в среду. С начала года капитализация компании выросла более чем вдвое, до $825,8 млрд.

Tesla Илон Маск Индия
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