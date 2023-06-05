В Польше отвергли решение суда ЕС, признавшего незаконной судебную реформу 2019 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Замминистра юстиции Польши Себастьян Калета обвинил суд ЕС в превышении полномочий и назвал фарсом постановление относительно польской судебной реформы 2019 года, передают в понедельник европейские СМИ.

"Хотя ЕС не обладает компетенцией оценивать организацию судебной системы (...), суд ЕС пришел к выводу, что именно польскую судебную систему он оценивать может", - написал он в твиттере.

"Это фарс и очередное доказательство того, что никакие компромиссы со стороны ЕС не будут ими соблюдаться", - добавил Калета.

Ранее в понедельник суд Европейского союза заявил, что польская судебная реформа 2019 года нарушает союзное законодательство. В заключении суда подчеркивается, что меры, принятые польскими законодателями, "несовместимы с гарантиями доступа к независимому и беспристрастному суду".