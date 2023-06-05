Суд ЕС признал польскую судебную реформу нарушающей европейское право

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суд Европейского союза заявил в понедельник, что польская судебная реформа 2019 года нарушает союзное законодательство.

"Действительно, осуществляя свою ответственность по организации правосудия, государства-члены должны соблюдать обязательства, вытекающие из законодательства союза. Они также должны позаботиться о том, чтобы избегать любого отступления относительно ценности, которую представляет собой верховенство закона, и своего законодательства с точки зрения организации правосудия, воздерживаясь от принятия правил, которые подорвали бы независимость судей", - говорится в заключении суда.

В нем, в частности, также указывается, что меры, принятые польскими законодателями, "несовместимы с гарантиями доступа к независимому и беспристрастному суду".

Комментируя это постановление Суда ЕС, французская Le Figaro отмечает, что реформа, "введенная популистским националистическим правительством в 2019 году, стала предметом противостояния между Варшавой и Брюсселем".

Издание сообщает, что Еврокомиссия (ЕК), выдвинувшая иск в связи с польской реформой, "немедленно приветствовала" решение суда.

"Это важный день для восстановления независимой судебной системы в Польше", - прокомментировал выводы суда член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, добавив, что польский закон "ущемляет независимость судей".

"После сегодняшнего решения закон о судебной власти должен быть соответствующим образом адаптирован", - продолжил Рейндерс, слова которого цитирует Le Figaro. Еврокомиссар подчеркнул, что постановление Суда ЕС "окончательно решает вопрос", и призвал польские власти полностью его выполнить.

В 2021 году Суд ЕС назначил Польше штраф в размере 1 миллиона евро в день, чтобы остановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда, одного из наиболее спорных элементов в реформе польской судебной системы. Сумма этих штрафов на сегодняшний день превысила 550 млн евро, что подтвердил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Польша всегда отказывалась платить этот штраф, но Брюссель изымал часть средств из предназначенного Польше финансирования по фондам сплочения. Последнее решение Суда ЕС отменяет финансовую санкцию с 5 июня, но Варшава все еще должна выплатить причитающиеся суммы за прошлые периоды, сообщает Le Figaro.