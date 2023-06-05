Еврокомиссия продлила ограничения на импорт сельхозпродуции из Украины в ряд стран ЕС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии в понедельник согласились поддержать продление до 15 сентября ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины в некоторые страны ЕС, посчитав, что спровоцированные таким импортом проблемы еще не преодолены.

Соответствующее распоряжение опубликовано в Официальном журнале ЕС. Оно вступает в силу немедленно. В документе указывается, что решение будет действовать до 15 сентября 2023 года.

Решение касается Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. В эти страны не допускается импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

"Ограничения не означают запрет на транзит этих товаров через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словаки", - отмечается в распоряжении, подписанном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в понедельник западные СМИ сообщали со ссылкой на Минсельхоз Польши, что соседние с Украиной страны Европы могут продлить до середины сентября запрет на импорт украинского зерна.

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния в согласии с Еврокомиссией (ЕК) со 2 мая запретили импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины. Срок запрета, если бы его не продлили, истек бы 5 июня. Агентство отмечает, что такая сделка с ЕК заменила односторонние запреты на импорт, которые ввели после падения цен на зерно. В ЕК отмечали, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись эти пять государств.

Проблемы у сельхозпроизводителей из ряда стран Европы, связанные с избытком украинского зерна и другой сельхозпродукции на рынках стран Восточной Европы, начались в первые месяцы 2023 года. Во многом их спровоцировала временная отмена со стороны ЕС таможенных пошлин на импорт зерна и масличных культур с Украины. В связи с этой мерой Брюсселя импорт агропродукции из Украины в приграничные государства существенно вырос.

Украинская продукция, в частности, зерно, подсолнечник, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны в беспрецедентных количествах начала оседать на прилавках в этих странах, что привело к резкому падению цен и сильно ударило по фермерам в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.