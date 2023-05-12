Более 10 стран ЕС призвали ЕК объяснить приостановку импорта украинского зерна для пяти стран

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Франция, Германия и еще 10 стран Евросоюза обеспокоены введением временного запрета на импорт продовольствия с Украины для пяти стран союза и просят Еврокомиссию объяснить такое решение, сообщает Politico со ссылкой на письмо этих государств.

"12 стран (...) призывают к срочному "разъяснению" сделки, которую, по их словам, комиссия заключила "без консультаций со странами-членами ЕС", - пишет издание.

Так, в попавшем в распоряжение Politico письме к ЕК, министры из 12 стран выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу сделки, которая, по их словам, "подрывает целостность внутреннего рынка ЕС".

"Мы призываем комиссию вернуться к прозрачной процедуре по установленным правилам в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", - говорится в документе.

Среди стран, подписавших обращение, фигурируют также Нидерланды, Ирландия, Греция, Австрия, Бельгия, Хорватия, Люксембург, Эстония, Дания и Словения.

Ранее сообщалось, что ЕК запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию на период со 2 мая по 5 июня 2023 года. В комиссии отмечали, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись эти пять государств. Транзит данных товаров через них далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется. Politico отмечает, что ЕК также предложила помощь фермерам из этих стран в размере 100 млн евро.

В связи с этим страны, обратившиеся в ЕК за разъяснениями, призывают ЕС к дальнейшим обсуждениям этой сделки, а также просят объяснить, "каким образом и почему предоставили 100 млн евро" фермерам.

Проблемы у сельхозпроизводителей из ряда стран Европы, связанные с избытком украинского зерна и другой сельхозпродукции на рынках стран Восточной Европы, начались в первые месяцы 2023 года. Во многом их спровоцировала временная отмена со стороны ЕС таможенных пошлин на импорт зерна и масличных культур с Украины. В связи с этой мерой Брюсселя импорт агропродукции с Украины в приграничные государства существенно вырос.

Украинская продукция, в частности, зерно, подсолнечник, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны в беспрецедентных количествах начала оседать на прилавках в этих странах, что привело к резкому падению цен и сильно ударило по фермерам в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.