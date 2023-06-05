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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

В Белом доме считают, что сделали все возможное для усиления украинской армии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США и их союзники сделали все, что было возможно, для усиления украинских вооруженных сил, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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"Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы они были готовы к боям", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, комментируя поставки вооружения Киеву в последние месяцы.

Кирби заверил, что в настоящее время приоритетом Вашингтона остается усиление сил ПВО Украины.

Говоря о том, почему США не поддерживают нападения Киева на российскую территорию, он подчеркнул, что "мы не хотим столкнуться с еще большей эскалацией".

США Украина Джон Кирби
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