В Белом доме считают, что сделали все возможное для усиления украинской армии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США и их союзники сделали все, что было возможно, для усиления украинских вооруженных сил, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы они были готовы к боям", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, комментируя поставки вооружения Киеву в последние месяцы.

Кирби заверил, что в настоящее время приоритетом Вашингтона остается усиление сил ПВО Украины.

Говоря о том, почему США не поддерживают нападения Киева на российскую территорию, он подчеркнул, что "мы не хотим столкнуться с еще большей эскалацией".