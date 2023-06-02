Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не считает Россию своим врагом

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США не враг России, Вашингтон не преследует цели уничтожить эту страну, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Хельсинки.

"США не хотят новой холодной войны с Россией и не считают Россию своим врагом" - сказал он, выступая в пятницу перед политической элитой Финляндии.

"США не стремятся уничтожить Россию или свергнуть ее режим. Интересы Америки включают процветающую Россию", - отметил он.

По словам госсекретаря, Россия могла бы закончить военные действия на Украине сейчас, если бы захотела, при этом "Украина никогда не будет Россией".

Блинкен заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принимать Украина и ее союзники. "Это не российское дело", - сказал он, отметив, что доволен прогрессом Украины в вопросе членства в ЕС.

Госсекретарь сказал, что США будут поддерживать все попытки, ведущие к "справедливому и прочному миру" на Украине.

По словам Блинкена, мир должен уважать основополагающие принципы Организации Объединенных Наций и уважать принципы независимости и территориальной целостности.

"Дорожная карта" должна поддержать восстановление Украины, за которое Россия заплатит свою долю", - считает госсекретарь США.

"Справедливый и прочный мир может открыть двери для ослабления санкций. Справедливый и прочный мир должен положить конец войне России в Украине", - сказал он.

Он сказал, что, как ожидается, "в ближайшие месяцы несколько стран предложат план по прекращению огня на Украине".

Блинкен подчеркнул, что многие страны НАТО решили вложиться в укрепление восточной границы альянса, активизировались силы быстрого реагирования альянса.

Он назвал "разумным решением Финляндии" ее вступление в НАТО, подчеркнув, что "двери НАТО открыты для новых партнеров", и выразил надежду, что следующим членом НАТО станет Швеция.