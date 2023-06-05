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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

США будут использовать Афганистан для дестабилизации ситуации в регионе, заявил Лавров

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты работают над тем, чтобы не допустить стабилизации ситуации в Афганистане, в том числе для того, чтобы использовать Центральную Азию как фронт в противостоянии с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно "раздражать" Российскую Федерацию, открывать "вторые" и "третьи" фронты. Одним из таких "фронтов" наряду с Закавказьем объявлена, пока негласно, но все это знают, Центральная Азия, где в Афганистане происходят очень непростые события после бегства так называемой коалиции", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Он отметил, что посол США в Таджикистане недавно заявил, что Соединенные Штаты "не хотят поддерживать антиталибские (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) силы какими-то силовыми методами, желают всему афганскому народу достичь согласия, преодолеть глубочайшие проблемы, унаследованные от тридцатилетней оккупации".

"Это, мягко говоря, лживые заявления. Доподлинно известно, что Соединенные Штаты активно поддерживают и ИГИЛовцев (ИГИЛ, "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), которые в Афганистане сохраняются, и Аль-Каиду (запрещенная в РФ террористическая организация), и другие аффилированные с ними структуры", - добавил Лавров.

"Цель простая - не позволить Афганистану успокоиться. В интересах Соединенных Штатов - чтобы здесь постоянно проходили какие-то дестабилизирующие процессы, неслучайно они не оставляют мысли вернуть военную инфраструктуру в соседние страны", - подчеркнул глава МИД РФ.

Таким образом Соединенные Штаты пытаются "сделать мутную воду и потом в ней рыбку ловить, опять сюда влезть и мешать странам региона жить по-своему", резюмировал российский министр.

МИД РФ Сергей Лавров США Афганистан
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