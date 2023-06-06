Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Инфляция в ОЭСР в апреле замедлилась до 7,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле увеличились на 7,4% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с мартовским уровнем в 7,7%, отмечается в сообщении ОЭСР.

Замедление роста цен было зафиксировано в 27 из 38 государств-членов ОЭСР. Тем не менее, в десяти странах темпы подъема были выше 10%, а в Венгрии и Турции – больше 20%.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в апреле повысилась на 0,7% (месяцем ранее - на 1,3%), продуктов питания - на 12,1% (на 14%). При этом темпы роста цен на продукты в 30 странах по-прежнему превышают 10%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) увеличились на 7,1% после подъема на 7,2% в марте.

Инфляция в государствах G7 в апреле осталась на уровне 5,4%, в странах G20 - ослабла до 6,5% по сравнению с 6,9% в предыдущий месяц.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в апреле составила 7% против 6,9% месяцем ранее. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители замедлились до 5,6% с 5,7%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на рост индекса HICP в мае на 6,1% на фоне снижения цен на энергоносители.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление курса швейцарского франка
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода в Днепре поднялась на 10 м

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" не видят угрозы для ЗАЭС из-за повреждения Каховской ГЭС

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель
Военная операция на Украине

Из-за повреждения Каховской ГЭС возникла угроза затопления для 300 домов

Что случилось этой ночью: вторник, 6 июня

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 человек, планировавших захват власти

Американский генерал подтвердил важность контактов с Пекином для предотвращения конфликтов

Американский генерал подтвердил важность контактов с Пекином для предотвращения конфликтов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });