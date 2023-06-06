Инфляция в ОЭСР в апреле замедлилась до 7,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в апреле увеличились на 7,4% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция ослабла по сравнению с мартовским уровнем в 7,7%, отмечается в сообщении ОЭСР.

Замедление роста цен было зафиксировано в 27 из 38 государств-членов ОЭСР. Тем не менее, в десяти странах темпы подъема были выше 10%, а в Венгрии и Турции – больше 20%.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в апреле повысилась на 0,7% (месяцем ранее - на 1,3%), продуктов питания - на 12,1% (на 14%). При этом темпы роста цен на продукты в 30 странах по-прежнему превышают 10%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) увеличились на 7,1% после подъема на 7,2% в марте.

Инфляция в государствах G7 в апреле осталась на уровне 5,4%, в странах G20 - ослабла до 6,5% по сравнению с 6,9% в предыдущий месяц.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в апреле составила 7% против 6,9% месяцем ранее. Между тем темпы роста показателя без учета цен на продукты и энергоносители замедлились до 5,6% с 5,7%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на рост индекса HICP в мае на 6,1% на фоне снижения цен на энергоносители.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.