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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Microsoft заплатит $20 млн штрафа за незаконный сбор данных детей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Microsoft Corp. на $20 млн за незаконный сбор данных несовершеннолетних пользователей игровой консоли Xbox.

Как говорится в сообщении комиссии, Microsoft собирал данные детей без разрешения их родителей и хранил их в период с 2015 по 2020 год. Это стало нарушением Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

Указание имени, возраста и электронной почты является обязательным условием при регистрации аккаунта в Xbox. При этом компания хранила данные пользователей даже в том случае, если они указывали, что им нет 13 лет, отметила FTC.

С начала 2023 года капитализация Microsoft выросла на 40%, до $2,49 трлн.

FTC Microsoft США
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