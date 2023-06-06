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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Германия и Индия приблизились к сделке по совместному строительству дизельных подлодок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Германия и Индия намереваются заключить контракт о совместном строительстве дизельных подлодок на индийской территории. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Германия и Индия приближаются к заключению сделки на сборку дизельных подлодок в этой стране Южной Азии (...) Кораблестроительное подразделение Thyssenkrupp AG и индийское предприятие Mazagon Dock Shipbuilders Limited, вероятно, объединят усилия над проектом стоимостью в $5,2 млрд для строительства шести субмарин для ВМС Индии, заявили люди, знакомые с этим вопросом", - информирует агентство.

Ожидается, что предварительное соглашение заключат в ходе двухдневного визита в Индию главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который прибыл во вторник в Нью-Дели.

"Это был бы большой и важный контракт не только для немецкой индустрии, но и для Индии, и для германо-индийского стратегического партнерства", - отмечал министр.

В прошлом ВМС Индии уже получали подлодки, произведенные Thyssenkrupp AG.

Bloomberg поясняет, что Индия крайне нуждается в новых подлодках на фоне устаревания состава ВМС. Для эффективного патрулирования Индийского океана требуется не менее 24 субмарин, а сейчас индийские ВМС располагают 16; при этом 10 из них - более 30 лет. Ранее Индия, входящая наряду с США, Австралией и Японией в состав Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), запрашивала у членов QUAD, а также стран Европы технологии для строительства подлодок.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц желает, чтобы оборонные компании ФРГ и других стран Европы активизировали усилия по поставкам Индии современного военного оборудования, добавляет агентство.

Германия Индия
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