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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

FT отметила консолидацию инвестиционно-банковского сектора на фоне спада активности в M&A

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Низкая активность на рынке слияний и поглощений (M&A) в текущем году способствует консолидации инвестиционно-банковского сектора, интерес к инвестиционным бутикам и брокерам со стороны крупных игроков увеличивается, пишет газета Financial Times.

Спад активности на рынке M&A, начавшийся в 2022 году, резко контрастирует с динамикой, отмечавшейся в 2021 году, когда глобальный объем слияний и поглощений достиг рекордного уровня благодаря буму на рынке акций, а также экономическим стимулам, введенным в период пандемии COVID-19.

Согласно данным Refinitiv, совокупный объем сделок M&A в мире в первом квартале 2023 года составил $550,5 млрд, что на 45% меньше, чем за тот же период годом ранее. Более того, показатель является самым низким с первого квартала 2013 года, что обусловлено спадом активности в условиях ухудшения перспектив мировой экономики, а также банковских проблем как в США, так и в Европе.

В апреле этого года Deutsche Bank объявил о покупке небольшого британского инвестбанка Numis, а в мае японская финкомпания Mizuho Financial Group приобрела американский Greenhill & Co.

Эксперты полагают, что при сохранении неблагоприятной деловой среды число сделок по покупке финкомпаний, главным бизнесом которых является организация M&A и IPO, увеличится.

Крупные банки фиксируют хорошие прибыли на фоне подъема процентных ставок, и приобретение инвестиционных бутиков или, например, компаний сферы управления состояниями является для них хорошей возможностью для диверсификации бизнеса.

Deutsche Bank купил Numis, стремясь усилить свой инвестиционно-банковский бизнес в расчете на восстановление активности M&A в ближайшие годы. Крупнейший банк Германии заплатил за Numis 410 млн фунтов стерлингов, что было на 72% выше рыночной стоимости финкомпании, резко снизившейся в прошлом году.

Mizuho, купившая Greenhill за $550 млн, сделала это с целью расширения инвестиционно-банковских операций в США, причем она заплатила за Greenhill вдвое больше его рыночной цены.

Другая японская финкомпания - Daiwa Securities - на прошлой неделе заявила, что также рассматривает возможность приобретения небольшой компании, специализирующейся на организации сделок M&A.

"Объемы сделок остаются низкими уже некоторое время, - отмечает аналитик KBW Мэт Мун. - Я полагаю, что небольшие частные инвестиционные бутики оказались в том положении, когда они действительно рассматривают возможность продажи бизнеса".

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