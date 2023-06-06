Число участников протестов против пенсионной реформы во Франции снижается

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Во Франции 14-й общенациональный день протестов против пенсионной реформы отмечен сравнительно невысокой степенью участия противников увеличения возраста выхода на пенсию до 64 лет, сообщает газета Le Figaro.

Эти манифестации проводятся в преддверии рассмотрения 8 июня нижней палатой французского парламента - Национальным собранием - законопроекта фракции LIOT (независимые депутаты и представители заморских территорий), направленного на отзыв и отмену уже принятого правительственного закона о пенсионной реформе.

При том, что в целом по стране намечено около 250 протестных акций, по подсчетам издания на полдень, на улицы городов Франции вышли примерно 32,5 тыс. манифестантов. Это пока ощутимо меньше, чем в первомайских колоннах, которые, по данным той же Le Figaro, основанных на информации префектур, собрали на тот же час более 100 тыс., а к концу дня - почти 800 тыс. человек.

На 6 июня власти прогнозировали от 400 до 600 тыс. манифестантов, в том числе 40-70 тыс. в Париже.

Правоохранительные органы не исключают выходящих за рамки мирного протеста действий примыкающих обычно к манифестациям радикалов и хулиганов. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил в воскресенье, что на охрану порядка по стране в 14-й день протестов будет направлено 11 тыс. полицейских и жандармов. Он также указал на то, что, по данным спецслужб, ожидается участие в рядах французских манифестантов прибывающих из-за рубежа членов ультралевых организаций, и предсказал будущие задержания.

В свою очередь префект парижской полиции Лоран Нуньес заявил: "Мы готовы решительно встретить погромщиков и "черные блоки", и мы их разгоним".

Столкновения с полицией уже начались в середине дня в ряде мест. Телеканал BFMTV сообщил о стычках в Нанте, где полиция применила слезоточивый газ в ответ на летевшие в нее предметы.

В парижском пригороде Обервилье члены крупнейшего профсоюзного объединения Франции - Всеобщей конфедерации труда заняли офис парижских Олимпийских игр, скандируя лозунг: "Не будет отзыва (закона о пенсионной реформе) - не будет Олимпиады!"

По мнению генерального секретаря Французской демократической конфедерации труда Лорана Берже, сомневающегося в возможности отмены пенсионного закона, "это последняя манифестация в таком формате по теме пенсий". "Мы продолжим решительно выступать против реформы пенсий, но очевидно, что это больше не будет выражаться в таких формах", - объяснил BFMTV профсоюзный лидер. По его словам, центр борьбы работников за свои права должен теперь быть перенесен на вопросы увеличения зарплат, улучшения условий жилья и работы, социальной защиты.