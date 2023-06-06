Парламент Болгарии утвердил сформированное на ротационной основе правительство

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Парламент Болгарии во вторник утвердил новый состав правительства, предложенный двумя противоборствующими партиями, сообщают европейские СМИ.

Партия "Граждане за демократическое развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьера Болгарии Бойко Борисова, которая одержала победу на выборах в апреле, и проевропейская коалиция "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" договорились сформировать правительство, в котором пост премьера будет переходящим.

Члены болгарского парламента большинством голосов одобрили избрание 60-летнего основателя "Продолжаем перемены" Николая Денкова премьером. В ходе отдельного голосования законодатели утвердили состав кабмина, в котором пост заместителя главы правительства и главы МИД Болгарии заняла 44-летняя представительница ГЕРБ Мария Габриэль.

Отмечается, что через девять месяцев Денков и Габриэль поменяются своими постами.

В конце мая Габриэль сообщила, что две коалиции выработали формулу, основанную на разуме, а не на эмоциях. Она предполагает руководство правительством на ротационной основе.

Пятые за два года парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля. На них, так же как и на предыдущих, ни одной коалиции и партии не удалось получить количество мест, необходимое для формирования устойчивого большинства.