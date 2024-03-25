Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Глава МИД Мария Габриэль сослалась на разногласия между политическими объединениями

Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство
Глава МИД Болгарии Мария Габриэль
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы правительства Болгарии, глава МИД Мария Габриэль, которой поручили сформировать правительство, отказалась это делать из-за провала переговоров между двумя политическими коалициями, сообщает АР. Она заявила журналистам, что в стране пройдут досрочные выборы.

19 марта Габриэль представила президенту страны Румену Радеву новый состав правительства и приняла мандат, но отметила, что переговоры с партнерами по коалиции продолжаются. Переговоры между ГЕРБ-СДС и коалицией, возглавляемой партией "Продолжаем перемены", продолжались две недели. 25 марта Габриэль заявила, что коалиции не смогли договориться между собой.

Кандидатуру Габриэль выдвинула крупнейшая коалиция в болгарском парламенте, состоящая из партий ГЕРБ и Союз демократических сил (СДС).

Премьер-министр Николай Денков подал в отставку с поста премьер-министра 5 марта в соответствии с предусматривающим ротацию соглашением с партией ГЕРБ. Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.

МИД Мария Габриэль правительство Николай Денков Румен Радев Болгария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024 года

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 марта

Франция ввела высший уровень террористической угрозы из-за теракта в Crocus

Франция ввела высший уровень террористической угрозы из-за теракта в Crocus

Вашингтон и Токио намерены в апреле объявить о реорганизации сил США в Японии

Вашингтон и Токио намерены в апреле объявить о реорганизации сил США в Японии

Что произошло за день: воскресенье, 24 марта

В Армении в связи с нападением на полицейский участок завели дело о терроризме

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });