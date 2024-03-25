Кандидат в премьер-министры Болгарии отказалась от попыток сформировать правительство

Глава МИД Мария Габриэль сослалась на разногласия между политическими объединениями

Глава МИД Болгарии Мария Габриэль Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кандидат на пост главы правительства Болгарии, глава МИД Мария Габриэль, которой поручили сформировать правительство, отказалась это делать из-за провала переговоров между двумя политическими коалициями, сообщает АР. Она заявила журналистам, что в стране пройдут досрочные выборы.

19 марта Габриэль представила президенту страны Румену Радеву новый состав правительства и приняла мандат, но отметила, что переговоры с партнерами по коалиции продолжаются. Переговоры между ГЕРБ-СДС и коалицией, возглавляемой партией "Продолжаем перемены", продолжались две недели. 25 марта Габриэль заявила, что коалиции не смогли договориться между собой.

Кандидатуру Габриэль выдвинула крупнейшая коалиция в болгарском парламенте, состоящая из партий ГЕРБ и Союз демократических сил (СДС).

Премьер-министр Николай Денков подал в отставку с поста премьер-министра 5 марта в соответствии с предусматривающим ротацию соглашением с партией ГЕРБ. Согласно договоренности, достигнутой 6 июня прошлого года, спустя девять месяцев, то есть 6 марта, Денков должен был покинуть пост премьера, после чего эту должность должна занять представительница ГЕРБ Мария Габриэль.