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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Белый дом отметил, что не хочет эскалации на Украине, особенно в ядерной сфере

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Администрация США не хочет эскалации конфликта на Украине, в частности, в ядерной сфере, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Президент США Джо Байден был чрезвычайно последователен в своей позиции о том, что мы не хотим видеть эскалации этих военных действий, и, особенно, в ядерном плане", - сказал Кирби на брифинге.

Так он ответил на вопрос о планах по передаче Украине F-16 и о способности данной модели самолетов нести ядерное оружие. Кирби заверил, что F-16 в случае передачи Киеву потребуются для обороны украинской территории.

По словам Кирби, это "не США разбрасываются безответственными заявлениями о ядерном оружии", а российская сторона.

США Джон Кирби Украина РФ
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