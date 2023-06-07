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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Папе римскому успешно провели операцию на кишечнике

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Папе римскому Франциску провели операцию на кишечнике в римской клинике "Джемелли", сообщает в среду Associated Press.

В Ватикане сообщили, что операция продлилась три часа и прошла без осложнений. Понтифик находился под общим наркозом.

Ожидается, что он проведет в больнице еще несколько дней. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня отменены.

Ранее портал Vatican News сообщал, что папе предстоит лапаротомия и восстановление стенки брюшной полости с помощью протеза.

В 2021 году в ходе операции ему удалили 33 см кишечника из-за воспаления, напоминают западные СМИ. Тогда он провел 10 дней в клинике после операции.

Накануне сообщалось, что папа римский поступил в клинику "Джемелли" в Риме на плановое обследование после операции на кишечнике два года назад.

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