Папа римский быстро восстанавливается после операции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск активно идет на поправку после перенесенной на днях операции на кишечнике, сообщает в пятницу Associated Press (АР) со ссылкой на главу Зала печати Святого престола Маттео Бруни.

"После ночного отдыха Франциск позавтракал и ознакомился с газетами, сидя в кресле. По словам врачей, его состояние заметно улучшается. Послеоперационное лечение проходит гладко", - приводит АР выдержки из сообщения Бруни.

86-летнему папе римскому Франциску в среду провели операцию на кишечнике в римской клинике "Джемелли". Операция под общим наркозом длилась три часа и прошла без осложнений.

Ожидается, что он проведет в больнице еще несколько дней. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня отменены.

В 2021 году Франциску провели операцию, в ходе которой удалили 33 см кишечника из-за воспаления.