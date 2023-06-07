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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили сотрудничество двух стран

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде, сообщают в среду саудовские СМИ.

Министры обсудили "аспекты стратегического партнерства и пути усиления двустороннего сотрудничества в разных сферах", говорится в сообщении.

Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии в ходе переговоров затронули региональные и международные темы.

Ранее на этой неделе Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для урегулирования разногласий по различным вопросам, включая цены на нефть и отношения Эр-Рияда с Ираном и Израилем. Его визит продлится по 8 июня. Отмечалось, что Блинкен также намерен обсудить "российское и китайское влияние в регионе".

Ранее в среду госсекретарь США встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

"Они заявили о совместной приверженности обеспечению стабильности, безопасности и процветания на Ближнем Востоке и за его пределами... Госсекретарь и кронпринц говорили об углублении экономического сотрудничества, особенно в области экологически чистой энергии и технологий", - говорится в заявлении Госдепартамента.

США Саудовская Аравия
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