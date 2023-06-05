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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

США намерены следить за своим рынком нефти на фоне сокращения ее добычи Саудовской Аравией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне следят за важным для американской экономики балансом спроса и предложения на нефтяном рынке после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы сохранялся баланс между спросом и предложением - вы видели, что цены на нефть не сильно пострадали после этого объявления... и цены на бензин в США продолжают падать", - заявил Кирби во время пресс-брифинга, отвечая на вопрос о Саудовской Аравии.

Он тотметил, что президент США Джо Байден продолжит фокусироваться на том, что лучше для американского народа и для американской экономики.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с с возможностью дальнейшего продления.

ЭкономикаОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. ОбобщениеОПЕК+ сокращает добычу нефти на 2024 год. ОбобщениеЧитать подробнее

На заседании в воскресенье альянс ОПЕК+ принял решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн баррелей в сутки. Согласно сделке от октября 2022 года, страны ОПЕК+ должны были добывать 41,856 млн б/с. По новому соглашению разрешенный уровень добычи не меняется у Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана, Омана и Южного Судана.

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