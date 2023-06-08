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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:28

GameStop уволила CEO и сократила чистый убыток втрое в I финквартале

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская GameStop Corp., владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, отчиталась о сокращении чистого убытка в три раза в первом финансовом квартале, а также сообщила об отставке главного исполнительного директора.

Как говорится в коротком пресс-релизе компании, активист-инвестор Райан Коэн был избран исполнительным председателем совета директоров. В связи с этим гендиректор Мэтью Ферлонг ушел в отставку, проработав в этой должности два года.

В обязанности Коэна будет входить "распределение капитала и контроль работы менеджмента". Другие детали назначения не раскрываются. Коэн, основатель и бывший CEO онлайн-ритейлера товаров для животных Chewy Inc., возглавил совет директоров GameStop в 2021 году.

Также компания опубликовала квартальную отчетность.

Чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 29 апреля, составил $50,5 млн, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $157,9 млн, или 52 цента на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Квартальная выручка GameStop снизилась до $1,24 млрд с $1,38 млрд годом ранее.

Акции GameStop рухнули почти на 20% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла на 41% до $7,52 млрд.

GameStop
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