GameStop назначила новым CEO и президентом компании Райана Коэна

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американская GameStop Corp., владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники, назначила на должность главы и президента компании инвестора Райана Коэна, сообщает MarketWatch.

В июне Коэн был избран исполнительным председателем совета директоров GameStop. Тогда же свой пост после двух лет работы покинул генеральный директор компании Мэтью Ферлонг.

Новый руководитель сети не получит от GameStop никакой компенсации.

До прихода в компанию Коэн возглавлял основанную им Chewy Inc., онлайн-ритейлера товаров для животных.

На фоне текущих новостей акции GameStop прибавляют в цене 8,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 7%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 11,3%.