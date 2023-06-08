Глава МИД Финляндии Хаависто выдвинул свою кандидатуру на пост президента

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на предстоящих выборах главы государства.

"Президентские выборы – это в значительной степени личные выборы. Важно, что участвовать в кампании могут все желающие независимо от партийной принадлежности. Вот почему я считаю естественным баллотироваться в качестве кандидата через ассоциацию избирательных округов", - сказал Хаависто в четверг на пресс-конференции.

До начала специальной военной операции России на Украине Хаависто не был сторонником вступления Финляндии в НАТО. Теперь, по его мнению, парламент страны должен играть важную роль в принятии решений НАТО в будущем. "Я думаю, что очень важно, чтобы парламент оставался вовлеченным во все этапы. Активное общение с комитетами и парламентскими группами абсолютно необходимо для принятия решений в НАТО", - заявил Хаависто.

Хаависто возглавляет МИД Финляндии с 2019 года. Он выдвигал свою кандидатуру на пост президента в 2012 году и в 2018 году, оба раза занимал на выборах второе место после нынешнего главы государства Саули Ниинистё, который больше не может баллотироваться на этот пост.

Первый тур президентских выборов состоится 28 января, второй тур возможен 11 февраля 2024 года. Майский опрос газеты Helsingin Sanomat показал, что 65-летний Хаависто является фаворитом на будущих выборах.