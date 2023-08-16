Экс-премьер Финляндии Стубб решил баллотироваться на пост президента

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб объявил на пресс-конференции о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.

"В нынешней мировой политической ситуации ответ очевиден: когда родина зовет, нужно идти", - заявил он.

Лидер Коалиционной партии, премьер-министр Петтери Орпо 14 августа предложил выдвинуть Стубба кандидатом в президенты от партии. Правление партии единогласно поддержало это выдвижение.

Стубб занимал посты премьер-министра, министра финансов и министра иностранных дел Финляндии. Он был лидером Коалиционной партии и активно поддерживал вступление Финляндии в НАТО. Будучи главой МИД, он осудил признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

55-летний Стубб последние несколько лет не участвовал в политической деятельности, сейчас он занимает должность профессора в университете ЕС во Флоренции.

Из видных политиков о намерении баллотироваться в президенты ранее заявили глава Банка Финляндии Олли Рен, бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто и спикер парламента, лидер партии "Истинные финны" Юси Халла-ахо.

Президентские выборы в Финляндии состоятся 28 января 2024 года, возможный второй тур - 11 февраля. Президент избирается сроком на шесть лет. Согласно Конституции, нынешний глава государства Саули Ниинистё больше не сможет баллотироваться на выборах.