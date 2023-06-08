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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

На востоке США отложили тысячи авиарейсов из-за дыма от лесных пожаров в Канаде

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В аэропортах, расположенных на восточном берегу США, задержаны тысячи авиарейсов из-за сильного дыма от природных пожаров в Канаде, сообщают американские СМИ.

Задержки рейсов затронули аэропорты Нью-Йорка, Филадельфии и Ньюарка (штат Нью-Джерси).

Американские службы здравоохранения призывают жителей восточных районов США не выходить на улицу по возможности в связи с повышенным риском возникновения дыхательных проблем.

Местные власти приняли решение отложить проведение матчей в рамках Главной лиги бейсбола в Нью-Йорке и Филадельфии. В Нью-Джерси перенесли матч по женскому футболу.

В Манхэттене жители скупили практически все очистители воздуха и маски. В Вашингтоне отменены прогулки школьников во время перемен, а также спортивные и другие мероприятия на открытом воздухе.

Жители Нью-Йорка в соцсетях выкладывают фотографии желтого от дыма неба, жалуются на сильный запах гари.

Последние несколько дней горят леса в провинции Квебек в Канаде. Власти страны были вынуждены эвакуировать население. Дым от пожаров распространился по территории США, затронув более 10 штатов.

Ранее в четверг президент США Джо Байден поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.

Накануне Трюдо заявил, что Канада столкнулась с "худшим сезоном лесных пожаров" за всю историю наблюдений.

Дым от лесных пожаров окутал Нью-Йорк

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США Канада
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