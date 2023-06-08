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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Дым от канадских лесных пожаров приближается к Норвегии

Дым от канадских лесных пожаров приближается к Норвегии
Дым от лесных пожаров в Канаде в Лонг-Айленде
Фото: James Carbone/Newsday RM via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дым от природных пожаров, свирепствующих в Канаде, в ближайшее время может достигнуть Норвегии, сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным норвежских специалистов, смог ощущается в Гренландии и Исландии с начала июня, а на юге Норвегии фиксируют признаки скорого появления смога.

Ожидается, что жители Норвегии столкнутся с запахом гари и туманом уже в четверг.

Последние несколько дней горят леса в провинции Квебек в Канаде. Власти страны были вынуждены эвакуировать население. Дым от пожаров распространился по территории США, затронув более 10 штатов.

Накануне премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада столкнулась с "худшим сезоном лесных пожаров" за всю историю наблюдений.

В аэропортах, расположенных на восточном побережье США, задержаны тысячи авиарейсов из-за сильного дыма.

Дым от лесных пожаров окутал Нью-Йорк

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Канада Норвегия Исландия
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