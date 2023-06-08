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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Генконсульство РФ в Хургаде призвало туристов к осторожности после нападения акулы на человекa

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Генконсульство РФ в Хургаде подтвердило, что в районе пляжа отеля Dream Beach акула напала на человека, он погиб.

Диппредставительство призвало российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

Ранее в соцсетях появились кадры нападения, снятые очевидцами. Сообщалось, что мужчина, которого атаковала акула, погиб.

Хургада Египет
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