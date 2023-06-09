Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Турбизнес не заметил спада спроса на Египет после нападения акулы-людоеда в Хургаде

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры и турагентства не отмечают снижения интереса российских туристов к Египту после нападения акулы на человека в Хургаде, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Пока мы не видим падения спроса, все идет своим чередом, отказов нет. К сожалению, такие происшествия случаются, никто от них не застрахован. Египетская сторона приняла все необходимые меры, усилила охрану побережья", - сказал член правления РСТ, заместитель гендиректора "Тез Тур" Владимир Каганер.

По его словам, туроператор предупредил туристов о необходимости соблюдать меры безопасности: в частности, не заплывать далеко, за пределы разрешенной зоны купания

Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян подтвердил, что пока со спросом проблем нет.

"История российских чартеров в Египет насчитывает 28 лет. За это время произошло не более 20 случаев нападения акул с десятью погибшими. По опыту знаю, что одно такое происшествие проходит, как правило, без последствий для рынка. Люди, конечно, волнуются, но заметного падения спроса не бывает. Если происходит повторное нападение, причем со смертельным исходом, то спрос падает на 20-25% и на его восстановление нужно уже гораздо больше времени. Снизятся и цены", - сказал он.

Эксперт напомнил, что туристы вправе отказаться от забронированной поездки в Египет, но за это их оштрафуют.

"Согласно закону, туроператор возвращает деньги за тур с учетом понесенных затрат на авиабилеты, на гостиницу. Нападение акул в Красном море - не стихийное бедствие, не форсмажор, который освобождает стороны от обязательств", - говорит Мкртчян.

По данным сети агентств "Магазин горящих путевок", средняя Египет с долей в 12,5% занимает третье место в пятерке лидирующих по продажам направлений после Турции (45,8%) и России (21,5%).

8 июня российское генконсульство в Хургаде сообщило о гибели россиянина 1999 года рождения из-за нападения акулы. В момент нападения россиянин занимался снорклингом - плаванием с маской и ластами на поверхности воды. После трагедии власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.

Египет Красное море РСТ Хургада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России в пятницу предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней
Дело Baring Vostok

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

ЦБ предупредил о более значительном смещении баланса рисков в сторону проинфляционных

Число погибших из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до восьми человек

Задержан подозреваемый в поджоге релейных шкафов в Челябинской области

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на зачисление средств физлиц в долларах из других банков

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на зачисление средств физлиц в долларах из других банков

Два человека ранены в результате падения беспилотника в Воронеже

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });