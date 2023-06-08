Байден уверен, что Конгресс США будет выделять деньги Украине столько, сколько потребуется

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не сомневается, что Конгресс готов оказывать финансовую поддержку Украине столько, сколько это будет нужно.

"Я считаю, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - сказал Байден на пресс-конференции.

"Мы предоставляем Украине то, что ей нужно сейчас на поле боя, и помощь, чтобы укрепить ее армию в долгосрочной перспективе", - отметил он.

При этом, американский лидер признал, что "в Конгрессе звучат вопросы о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго мы должны их поддерживать". В то же время он выразил уверенность, что подавляющее большинство конгрессменов, включая тех, кто лично его не поддерживает, не откажутся от поддержки Украины.

Вопрос о том, будет ли Конгресс и дальше выделять деньги на программы по оказанию помощи Украине, стал актуален после состоявшихся в Соединенных Штатах в конце прошлого года промежуточных выборов. По их итогам республиканцы получили контроль над палатой представителей.

Конгрессмены из Республиканской партии нередко призывают задуматься об объеме и целесообразности дальнейшей помощи Украине, а также выяснить, эффективно ли США осуществляют контроль за тем, как эти деньги используются Киевом.

В США именно Конгресс решает, выделять ли финансирование на тот или иной проект Белого дома. Это, среди прочего, касается и крупных программ по помощи Украине.